Участник убийства Героя России Нурбагандова получил 24 года колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 24 годам лишения свободы Артура Бекболатова, обвиняемого в убийстве в Дагестане Героя России Магомеда Нурбагандова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Гособвинитель требовал приговорить Бекболатова к пожизненному лишению свободы. Защита, по словам представителя суда, просила "строго не наказывать".

"Окончательно назначить Бекболатову по совокупности преступлений путем частичного сложения 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года", — огласил приговор председательствующий судья.

Как сообщал СК РФ, Артур Бекболатов и Азиз Джамалутдинов в 2016 году вступили в незаконное вооруженное формирование, а после — в банду под руководством Магомеда Халимбекова. По данным следствия, 10 июля они вместе с другими бандитами возле села Сергокала напали на пятерых отдыхающих и застрелили двух из них. Среди убитых был полицейский Магомед Нурбагандов и его брат Абдурашид.

По версии следствия, мотивом убийства была месть за профессиональную деятельность полицейского. Преступник, направив пистолет на Магомеда Нурбагандова, пытался заставить его сказать на камеру, чтобы его близкие ушли из правоохранительных органов. На это полицейский ответил, обращаясь к родственникам и знакомым: "Работайте, братья". После этих слов боевик застрелил Нурбагандова.

О мужестве, которое сотрудник полиции проявил перед гибелью, стало известно из видеозаписи, обнаруженной в телефоне одного из боевиков.

Кроме того, Бекболатову вменялось участие в покушении на двух инспекторов ДПС Дагестана.

В ходе спецоперации силовикам удалось задержать Бекболатова и Джамалутдинова, остальные члены банды были ликвидированы. Позже дело в отношении Джамалутдинова было выделено в отдельное производство в связи с его полным признанием вины. В итоге, Джамалутдинов был осужден на 17 лет колонии.

Президент России Владимир Путин присвоил Нурбагандову звание Героя России посмертно, звезду Героя в Кремле из рук главы государства получили его родители. Брат Магомеда Абдурашид был посмертно награжден орденом Мужества.