На Ставрополье еще двое детей погибли из-за отравления крысиным ядом

ПЯТИГОРСК, 3 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Число детей, умерших из-за отравления крысиным ядом на Ставрополье, выросло до трех, сообщил РИА Новости представитель СУ СК по Ставропольскому краю.

Ранее главное управление МЧС по Ставропольскому краю сообщило о госпитализации четверых детей и гибели одного ребенка в результате отравления крысиным ядом.

"Скончались еще двое детей: мальчик 2013 года рождения, девочка 2008 года рождения", — сказал собеседник агентства.

В смерти девочки следователи заподозрили ее 78-летнюю прабабушку. По данным СК, 27 сентября женщина в своем доме в поселке Тихом Буденновского района для уничтожения грызунов разложила яд, через несколько дней к прабабушке в гости пришли внуки, которые отравились образовавшимися парами.