На Ставрополье ребенок погиб из-за отравления крысиным ядом

ПЯТИГОРСК, 30 сен — РИА Новости, Маргарита Савельева. Шесть человек, в том числе дети, пострадали, один погиб в результате отравления крысиным ядом в Ставропольском крае, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В 13.44 поступило сообщение о том, что в поселке Тихий, Буденовского района произошло отравление крысиным ядом. В результате несчастного случая пострадали 7 человек, из которых двое взрослых и пятеро детей, четверо детей госпитализированы, один погиб", — сообщили в ведомстве.

Госпитализированные доставлены в ЦРБ Буденовского района, отметили в ГУ МЧС.