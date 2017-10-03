Леонида Волкова арестовали на 20 суток

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков получил 20 суток ареста за призывы участвовать в несогласованном митинге в Нижнем Новгороде.
Ранее стало известно о такой же мере наказания для самого Навального.
Как передает корреспондент РИА Новости, Симоновский суд Москвы признал Навального и Волкова виновными по статье о повторном нарушении порядка проведения митинга.
Навальный был задержан 29 сентября "за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии". Однако позднее блогера отпустили, составив административный протокол и обязав его явиться в суд 2 октября, рассказали РИА Новости в пресс-службы московского главка МВД.
По словам самого Навального, перед задержанием он собирался поехать в Нижний Новгород на несогласованный митинг. Проведение акций его сторонников было согласовано в нескольких городах России, однако блогер решил ехать именно в Нижний Новгород.