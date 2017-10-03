Леонида Волкова арестовали на 20 суток

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков получил 20 суток ареста за призывы участвовать в несогласованном митинге в Нижнем Новгороде.

Ранее стало известно о такой же мере наказания для самого Навального.

Как передает корреспондент РИА Новости, Симоновский суд Москвы признал Навального и Волкова виновными по статье о повторном нарушении порядка проведения митинга.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает 300 тысяч рублей штрафа, 200 часов обязательных работ или 30 суток ареста.

Навальный был задержан 29 сентября "за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии". Однако позднее блогера отпустили, составив административный протокол и обязав его явиться в суд 2 октября, рассказали РИА Новости в пресс-службы московского главка МВД.

По словам самого Навального, перед задержанием он собирался поехать в Нижний Новгород на несогласованный митинг. Проведение акций его сторонников было согласовано в нескольких городах России, однако блогер решил ехать именно в Нижний Новгород.