Иностранцу дали девять лет колонии за связь со школьницами под Владимиром

ВОРОНЕЖ, 2 окт — РИА Новости. Суд во Владимирской области приговорил к девяти годам колонии строгого режима гражданина одной из стран ближнего зарубежья, соблазнившего сразу трех школьниц, сообщает региональное управление СК РФ.

"Собранные следственными органами… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину ближнего зарубежья 27-летнему Бехрузу Носирову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 134 (половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста)", — говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина прибыл в Россию в 2013 году. В поисках заработка, находясь на нелегальном положении, он в 2016 году приехал в город Кольчугино, где познакомился с 12-летней девочкой и затем предложил ей привести с собой подруг. Как отмечает следствие, рассчитывая на простое знакомство, две 13-летние и 12-летняя школьницы стали встречаться с мужчиной, который поначалу дарил им мягкие игрушки и угощал шоколадом.

"В сентябре 2016 года потерпевшие по приглашению мужчины посещали его съемную квартиру, где, используя психологическую незрелость малолетних, Носиров склонил их к интимным отношениям", — сообщает следствие.

Согласно заключению специалистов, подсудимый имеет "склонность к гетеросексуальному расстройству".

По постановлению следователя, психологи оценили состояние потерпевших и выяснили, что мужчина "манипулировал индивидуальными особенностями психологического развития пострадавших девочек". На следствии и в суде мужчина не признал вину и заявил, что девочки оговаривают его.

"Приговором Кольчугинского городского суда Носирову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — констатирует следствие.