В Дагестане ищут третьего боевика, причастного к убийству участкового

МАХАЧКАЛА, 2 окт — РИА Новости. Силовики ведут поиски третьего боевика, причастного к убийству участкового, убитого в Кизлярском районе Дагестана, ведется задержание пособников боевиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"В зоне КТО в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах ведутся поиски третьего боевика, причастного к убийству участкового полиции в Кизлярском районе Дагестана. Кроме того, ведется задержание пособников боевиков, которые им в этом помогали", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщал, что силовики ликвидировали двух боевиков, причастных к убийству участкового.

Ранее СК сообщал, что неизвестный предположительно из мести в ночь на 30 сентября нанес участковому колото-резаную рану в шею. Полицейский скончался на месте. Затем мужчина похитил табельный пистолет полицейского и на служебном автомобиле скрылся с места убийства. Похищенный автомобиль впоследствии был обнаружен сожженным в поле в Бабаюртовском районе на расстоянии 500 метров от автодороги "Астрахань-Махачкала".