В Дагестане ликвидировали боевиков, причастных к убийству участкового

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

МАХАЧКАЛА, 2 окт — РИА Новости. Силовики ликвидировали в Дагестане двух боевиков, причастных к убийству участкового, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"В ходе проведения оперативно поисковых мероприятий в рамках введенного режима КТО сотрудниками правоохранительных органов был остановлен автомобиль, из которого открыли стрельбу. Ответным огнем двое находившихся в машине боевиков были ликвидированы", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в машине были обнаружены оружие и боеприпасы.

Собеседник агентства отметил, что ликвидированные боевики были причастны к убийству участкового полиции Кизлярского района, которое было совершено в субботу.

Ранее СК сообщал, что неизвестный предположительно из мести в ночь на 30 сентября нанес участковому колото-резаную рану в шею. Полицейский скончался на месте. Затем мужчина похитил табельный пистолет полицейского и на служебном автомобиле скрылся с места убийства. Похищенный автомобиль впоследствии был обнаружен сожженным в поле в Бабаюртовском районе на расстоянии 500 метров от автодороги "Астрахань-Махачкала".