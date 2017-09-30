Сбежавший с автоматом в Приамурье срочник убит

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Солдат-срочник, расстрелявший сослуживцев и сбежавший после этого с полигона в Амурской области, был смертельно ранен в ходе задержания. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
Военнослужащего обнаружили сотрудники антитеррористического подразделения. Во время задержания солдат открыл стрельбу, после чего против него применили оружие.
Ограничения отменены
"По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова данное им ранее распоряжение об ограничении учебного процесса в школах 30 сентября, а также отмены культурно-массовых и спортивных мероприятий в учреждениях культуры и спорта отменено. Все мероприятия пройдут в штатном режиме. Включая ярмарку выходного дня", — сообщает пресс-служба администрации Белогорска.
Что произошло
Инцидент произошел на полигоне в окрестностях Белогорска при проведении ночных стрельб.
"Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж", — гласит сообщение оборонного ведомства.
Расстреляв сослуживцев, солдат покинул территорию полигона. При себе у него был автомат и несколько рожков с патронами.
Личность стрелка
Криминального прошлого у Абдулахадова не было, в поле зрения правоохранительных органов Дагестана мужчина не попадал, сообщил РИА Новости представитель силовых структур республики.
Возбуждено уголовное дело, работает комиссия
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".