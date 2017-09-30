Сбежавший с автоматом в Приамурье срочник убит

Стрельба на полигоне в Приамурье (12)

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Солдат-срочник, расстрелявший сослуживцев и сбежавший после этого с полигона в Амурской области, был смертельно ранен в ходе задержания. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Военнослужащего обнаружили сотрудники антитеррористического подразделения. Во время задержания солдат открыл стрельбу, после чего против него применили оружие.

Ограничения отменены

Ограничительные меры, введенные в Белогорске Амурской области из-за солдата, застрелившего сослуживцев и сбежавшего с полигона с оружием, отменены, сообщила в субботу пресс-служба главы города.

"По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова данное им ранее распоряжение об ограничении учебного процесса в школах 30 сентября, а также отмены культурно-массовых и спортивных мероприятий в учреждениях культуры и спорта отменено. Все мероприятия пройдут в штатном режиме. Включая ярмарку выходного дня", — сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Что произошло

В Амурской области военнослужащий расстрелял из автомата сослуживцев, офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое ранены, сообщает Минобороны.

Инцидент произошел на полигоне в окрестностях Белогорска при проведении ночных стрельб.

"Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж", — гласит сообщение оборонного ведомства.

Расстреляв сослуживцев, солдат покинул территорию полигона. При себе у него был автомат и несколько рожков с патронами.

Личность стрелка

Срочник, расстрелявший солдат и офицеров, по данным властей Белогорска, родом из Дагестана. Ефрейтор Гасан Абдулахадов выполнял обязанности водителя-электрика радиостанции роты связи. Военнослужащему, зачисленному в списки части приказом от 21 сентября 2017 года, было 23 года. Мужчину призвали на службу в Нижневартовске.

Криминального прошлого у Абдулахадова не было, в поле зрения правоохранительных органов Дагестана мужчина не попадал, сообщил РИА Новости представитель силовых структур республики.

Возбуждено уголовное дело, работает комиссия

В качестве вероятных причин инцидента рассматриваются все возможные версии. Не исключено, что у военнослужащего случился нервный срыв, сообщили в Министерстве обороны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".