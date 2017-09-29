Расстрел на полигоне в Амурской области: СК возбудил дело об убийстве

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Амурской области на полигоне солдат-срочник в пятницу застрелил из автомата сослуживцев, один офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое ранены. С места происшествия стрелявший скрылся с оружием, в настоящее время его разыскивают. В связи с гибелью военнослужащих возбуждено уголовное дело.

ЧП на полигоне

Как сообщает Минобороны, ЧП произошло на полигоне при проведении плановых ночных стрельб. "Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж", — говорится в сообщении Минобороны. В результате происшествия офицер и два военнослужащих получили смертельные ранения, еще двое военнослужащих были ранены, их госпитализировали.

Стрелявший скрылся с полигона с оружием, в настоящее время ведется его розыск. Командование части вместе с правоохранительными органами приняли меры к его розыску и задержанию, уточнили в Минобороны. В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв стрелка, добавили в ведомстве.

Недавно зачислен

Как стало известно, стрелявшего зовут Гасан Абдулахадов, 23-летний ефрейтор, водитель-электрик радиостанции роты связи. Он родом из Дагестана и был зачислен в часть совсем недавно.

"Полиция разыскивает человека в военной форме с автоматом, у него четыре обоймы патронов. Он был зачислен в списки части приказом от 21 сентября 2017 года. Ефрейтор, имеет среднее профессиональное образование", — сообщили в пресс-службе главы города Белогорска (Амурская область), вблизи которого находится полигон, где произошло ЧП.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Абдулахадов окончил Югорский государственный университет в Ханты-Мансийске по специальности "разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" и был призван отделом военного комиссариата ХМАО-Югры по Нижневартовску.

По предварительной информации, Абдулахадов не имел криминального прошлого, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана в правоохранительных органах Дагестана,

Меры безопасности усилены

В городе Белогорск, где ищут расстрелявшего сослуживцев военнослужащего, усилены меры безопасности, сообщает администрация города.

"Правоохранительные органы Белогорска призывают белогорцев к предельной осторожности… Украв автомат с несколькими рожками патронов, стрелявший покинул место происшествия и находится в бегах. Правоохранительные органы убедительно просят горожан сообщать о подозрительном лице в военной форме с оружием в руках на телефон оперативного дежурного 02 (102)", — сказано в сообщении.

О чрезвычайной ситуации глава Белогорска Станислав Мелюков немедленно доложил губернатору Амурской области Александру Козлову. По поручению губернатора, в Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий. Меры принимаются "во избежание ситуаций, связанных с возможным захватом заложников".

В связи с ЧП в городе могут отменить все общегородские мероприятия, если в ближайшее время не поймают стрелка.

Возбуждено уголовное дело, направлена комиссия

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, по факту гибели военнослужащих возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В Минобороны заявили, что глава ведомства РФ Сергей Шойгу направил в Амурскую область комиссию во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск. Кроме того, военная прокуратура Восточного военного округа ведет проверку в связи с ЧП.