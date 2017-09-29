Расстрел на полигоне в Амурской области: СК возбудил дело об убийстве

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Амурской области на полигоне солдат-срочник в пятницу застрелил из автомата сослуживцев, один офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое ранены. С места происшествия стрелявший скрылся с оружием, в настоящее время его разыскивают. В связи с гибелью военнослужащих возбуждено уголовное дело.
ЧП на полигоне
Стрелявший скрылся с полигона с оружием, в настоящее время ведется его розыск. Командование части вместе с правоохранительными органами приняли меры к его розыску и задержанию, уточнили в Минобороны. В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв стрелка, добавили в ведомстве.
Недавно зачислен
"Полиция разыскивает человека в военной форме с автоматом, у него четыре обоймы патронов. Он был зачислен в списки части приказом от 21 сентября 2017 года. Ефрейтор, имеет среднее профессиональное образование", — сообщили в пресс-службе главы города Белогорска (Амурская область), вблизи которого находится полигон, где произошло ЧП.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Абдулахадов окончил Югорский государственный университет в Ханты-Мансийске по специальности "разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" и был призван отделом военного комиссариата ХМАО-Югры по Нижневартовску.
По предварительной информации, Абдулахадов не имел криминального прошлого, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана в правоохранительных органах Дагестана,
Меры безопасности усилены
"Правоохранительные органы Белогорска призывают белогорцев к предельной осторожности… Украв автомат с несколькими рожками патронов, стрелявший покинул место происшествия и находится в бегах. Правоохранительные органы убедительно просят горожан сообщать о подозрительном лице в военной форме с оружием в руках на телефон оперативного дежурного 02 (102)", — сказано в сообщении.
О чрезвычайной ситуации глава Белогорска Станислав Мелюков немедленно доложил губернатору Амурской области Александру Козлову. По поручению губернатора, в Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий. Меры принимаются "во избежание ситуаций, связанных с возможным захватом заложников".
В связи с ЧП в городе могут отменить все общегородские мероприятия, если в ближайшее время не поймают стрелка.
Возбуждено уголовное дело, направлена комиссия
В Минобороны заявили, что глава ведомства РФ Сергей Шойгу направил в Амурскую область комиссию во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск. Кроме того, военная прокуратура Восточного военного округа ведет проверку в связи с ЧП.