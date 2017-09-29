В Белогорске ищут солдата, расстрелявшего сослуживцев

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сен — РИА Новости. В городе Белогорск Амурской области, где ищут расстрелявшего сослуживцев военнослужащего, усилены меры безопасности, сообщает администрация города.

ЧП произошло в пятницу на полигоне вблизи Белогорска в ходе плановых ночных стрельб. Военнослужащий выпустил очередь из автомата в группу сослуживцев, ожидавших выхода на огневой рубеж. Офицер и еще два военнослужащих получили смертельные ранения, двое других доставлены в медицинское учреждение.

"Правоохранительные органы Белогорска призывают белогорцев к предельной осторожности… Украв автомат с несколькими рожками патронов, стрелявший покинул место происшествия и находится в бегах. Правоохранительные органы убедительно просят горожан сообщать о подозрительном лице в военной форме с оружием в руках на телефон оперативного дежурного 02 (102)", — сказано в сообщении.

О чрезвычайной ситуации глава Белогорска Станислав Мелюков немедленно доложил губернатору Амурской области Александру Козлову. По поручению губернатора, в Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий. Меры принимаются "во избежание ситуаций, связанных с возможным захватом заложников".