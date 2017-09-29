В Амурской области солдат расстрелял сослуживцев

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Амурской области военнослужащий расстрелял из автомата сослуживцев, офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое ранены, сообщает Минобороны.

ЧП произошло на полигоне при проведении плановых ночных стрельб. "Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж", — говорится в сообщении.

Офицер и двое военнослужащих скончались от ранений на месте, еще двоих бойцов доставили в больницу. Стрелявший с оружием скрылся с территории полигона.

"Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию", — сообщает ведомство.

В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего, добавили в министерстве.