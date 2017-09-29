Источник: жену полковника Захарченко задержали при попытке улететь на Кипр

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Оперативники задержали гражданскую жену полковника Дмитрия Захарченко Анастасию Пестрикову в аэропорту Самары при попытке вылететь на Кипр, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительной системе.

По данным собеседника агентства, подругу скандально известного полковника подозревают в попытке похитить 16 миллионов долларов у знакомой.

"Она прошла контроль и при посадке на самолет была задержана при содействии сотрудников Таможенной службы, которые изъяли у нее документы и сопроводили в отдел", — сказал собеседник агентства.

Как заявляли РИА Новости в Басманном суде Москвы, следствие уже обратилось в суд с требованием заключить девушку под стражу.

Комментариями следствия агентство пока не располагает.