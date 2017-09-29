Гражданскую жену полковника Захарченко задержали за мошенничество

Врио начальника управления Т антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко, подозреваемый по делу о взятке, в Пресненском суде города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока его ареста. Архивное фото