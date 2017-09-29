При закупке обезьян в научный центр РАН похитили 457 миллионов рублей

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Около полумиллиарда рублей похитили организаторы аферы при закупке лабораторных обезьян в научный центр РАН, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Ряд сотрудников Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН и двух других предприятий заключили договоры на поставку лабораторных животных, а именно мартышек и макак разных пород. В контракте указывалась заведомо завышенная стоимость, которая превысила в итоге аналогичные среднерыночные услуги на 457 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полученными деньгами организаторы аферы "распорядились по своему усмотрению".

"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", — сказал собеседник агентства.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.