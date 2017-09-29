МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В Москве задержали Алексея Навального "за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии", сообщили в МВД.

Его доставили в отделение для разбирательства.

"Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях", — рассказали в главке.

В ближайшие три дня в девяти городах пройдут различные согласованные акции, в том числе в Петербурге, Челябинске и Курске. Сам Навальный написал в своем аккаунте в Instagram, что его задержали около дома перед отъездом в Нижний Новгород, где акция не согласована в властями.