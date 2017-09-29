"Справедливая Россия" проконтролирует расследование нападения на Lenta.ru

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. "Справедливая Россия" возьмет на контроль ситуацию с нападением на редакцию интернет-издания Lenta.ru в Москве и настаивает на тщательном расследовании этого дела, заявил зампред фракции Михаил Емельянов.
"Мы глубоко возмущены этим экстремистским актом и требуем тщательного расследования и жесткого наказания виновных", — заявил Емельянов журналистам.
Он пояснил, что государство должно занимать активную позицию и "жестко наказать тех экстремистов, которые своими насильственными действиями покушаются на свободу слова".
"Мы намерены держать ситуацию на контроле", — заключил депутат.