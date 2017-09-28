В Петербурге из-за пожара эвакуировали факультет университета МВД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Около тысячи человек эвакуировали из института-факультета Санкт-Петербургского университета МВД, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

"В 11.40 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинский район, Софийский бульвар, 1/2", — сообщает пресс-служба.

По данным ведомства, площадь пожара в пристройке к четырехэтажному административному зданию составляет 150 квадратных метров. "Из здания выведены тысяча человек, из пристройки выведены 10 человек. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — говорится в сообщении.

В настоящее время пожар удалось локализовать. К ликвидации пожара привлечены 114 человек и 27 единиц техники.