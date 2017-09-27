В Ульяновске произошло возгорание в крупном мебельном цехе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Цех по производству мебели загорелся в среду днем на площади порядка тысячи квадратных метров в Засвияжском районе Ульяновска, из здания эвакуированы 100 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На улице Герасимова горит одноэтажное кирпичное здание ООО "Симбирск-Инвест" по производству мебели на площади 1000 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания выведены 100 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.