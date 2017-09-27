Морской котик поймал хулигана в дельфинарии в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Морского котика, поймавшего нетрезвого нарушителя в дельфинарии в петербургском Купчино, накормят тортом из рыбы и отведут на пляж, сообщил РИА Новости в среду представитель учреждения.

В ночь на 25 сентября пьяный мужчина выломал дверь в дельфинарий, однако вынужден был позвать на помощь охрану, испугавшись гулявшего по зданию животного.

"Мы его отведём на пляж и подарим ему торт из селёдки и мойвы. Скорее всего, это будет на следующей неделе", — сказал представитель дельфинария.

Он пояснил, что обычно морские котики по ночам "гуляют по территории внутри здания".

"Когда охранники пришли, то увидели, что злоумышленник зажат в углу, котик стоит рядом и не выпускает его, а тот орёт не своим голосом: "Уберите его!" Котика убрали, посадили в вольер, вызвали наряд полиции, и этого человека увезли", — добавил собеседник агентства, отметив, что несмотря на дружелюбный характер, животные в дельфинарии могут и укусить.

По словам представителя регионального главка МВД, звонок в полицию поступил около часа ночи. Нетрезвого нарушителя 1990 года рождения доставили в отдел полиции, где на него был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".