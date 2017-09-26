Консульство Испании в Москве возобновило работу после звонка анонима

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (162)

Герб Испании на здании посольства Испании в Москве. Архивное фото

Герб Испании на здании посольства Испании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Генеральное консульство Испании в Москве возобновило свою работу после анонимного звонка о "минировании", сообщили РИА Новости в испанской дипмиссии в РФ.

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"Здание консульства было эвакуировано . После проверки, которая длилась полтора часа, консульство возобновило свою работу в обычном режиме", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что во вторник днем из здания генерального консульства Испании по адресу Стременной переулок, дом 31, эвакуировали несколько десятков человек, угроза взрыва не подтвердилась.