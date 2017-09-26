Консульство Испании в Москве возобновило работу после звонка анонима

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Генеральное консульство Испании в Москве возобновило свою работу после анонимного звонка о "минировании", сообщили РИА Новости в испанской дипмиссии в РФ.
5.6%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.9%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.0%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.5%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что во вторник днем из здания генерального консульства Испании по адресу Стременной переулок, дом 31, эвакуировали несколько десятков человек, угроза взрыва не подтвердилась.