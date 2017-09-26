В Москве эвакуировали консульство Испании после звонка с угрозой взрыва

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Волна "минирований" в Москве добралась до посольств: во вторник днем из здания генерального консульства Испании эвакуировали несколько десятков человек, угроза взрыва не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
По его словам, звонок поступил примерно в 12.00 на коммутатор консульства. "Прозвучал нервный голос на чистом русском языке без каких-либо акцентов", — отметил источник, добавив, что проверка длилась примерно полтора часа, сейчас консульство приступило к работе.