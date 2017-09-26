В Петербурге завели дело после смерти девочки с ВИЧ из религиозной семьи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Следствие в Петербурге возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после смерти ВИЧ-инфицированной 10-летней девочки, родители которой уклонялись от прохождения терапии, сообщает СК РФ.

Следственные органы в Петербурге ранее вели доследственную проверку по факту смерти в детской больнице 10-летней ВИЧ-инфицированной. По данным СМИ, родители ребенка отказывались давать ему антиретровирусную терапию из религиозных соображений. Некоторые издания также утверждают, что отец девочки — православный священник.

"По факту наступления смерти 26 августа 2017 года в детской больнице ВИЧ-инфицированной 10-летней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении. Максимальная санкция — лишение свободы на два года.

По данным следствия, девочка была рождена матерью, зараженной вирусом иммунодефицита, с момента рождения она стояла на диспансерном учете в петербургском "Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" с диагнозом "ВИЧ-инфекция".

"В возрасте четырех лет она была удочерена. Несмотря на прогрессирование врожденного заболевания, приемные родители всячески уклонялись от помещения ребенка на лечение и прохождения им высокоактивной антиретровирусной терапии, скрывали от медицинских работников факт наличия у нее СПИДа. В результате врожденное заболевание девочки прогрессировало и достигло критической стадии, что привело к ее смерти", — говорится в сообщении.