Прокуратура начала проверку задержек авиарейсов "ВИМ-Авиа" из Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки авиарейсов из Петербурга в Китай и Турцию авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщает пресс-служба ведомства.
"В связи с задержкой рейсов авиакомпании "Вим Авиа" из Санкт-Петербурга в Даламан, Анталью и Шанхай Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров", — сказано в сообщении.
В аэропорт Пулково выехал заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алексей Оптовкин.