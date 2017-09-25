Прокуратура начала проверку задержек авиарейсов "ВИМ-Авиа" из Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки авиарейсов из Петербурга в Китай и Турцию авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Генпрокуратуры, всего с января по август 2017 года с задержкой свыше 2 часов выполнено 1020 рейсов, что составляет около 12% от общего количества, при этом 209 рейсов задержано более чем на 6 часов. В сентябре 2017 года авиакомпанией вновь допущены массовые задержки рейсов из Турции, Армении, Греции, а также на внутренних маршрутах, в том числе из труднодоступных районов.

"В связи с задержкой рейсов авиакомпании "Вим Авиа" из Санкт-Петербурга в Даламан, Анталью и Шанхай Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров", — сказано в сообщении.

В аэропорт Пулково выехал заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алексей Оптовкин.