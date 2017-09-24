В Петербурге коллекторы сымитировали похороны внучки должницы

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Центральный аппарат СК России возьмет на контроль ситуацию с коллекторами, которые сымитировали похороны внучки пожилой должницы в Петербурге, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Вчера на сайте одного из телеканалов была опубликована информация об очередных бесчинствах коллекторов, на этот раз в городе Санкт-Петербурге. Они неоднократно запугивали пожилую женщину, взявшую денежный заем в одной из микрофинансовых организаций северной столицы, и, в конце концов, известили ее о "смерти" внучки, разослав фотоснимки с похоронным венком всем родственникам и знакомым должницы", — рассказала Петренко.
Она отметила, что, несмотря на погашенный фактический долг, женщина должна будет выплатить организации еще 40 тысяч рублей пени. В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу изучаются приведенные журналистами обстоятельства инцидента.
"Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату Следственного комитета РФ взять на контроль проведение обеих проверок, тщательно изучить все материалы и сопутствующие обстоятельства и в ближайшее время доложить ему о ходе и результатах проверочных мероприятий", — заключила Петренко.