В Петербурге коллекторы сымитировали похороны внучки должницы

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Центральный аппарат СК России возьмет на контроль ситуацию с коллекторами, которые сымитировали похороны внучки пожилой должницы в Петербурге, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин после появления в СМИ соответствующей информации.

"Вчера на сайте одного из телеканалов была опубликована информация об очередных бесчинствах коллекторов, на этот раз в городе Санкт-Петербурге. Они неоднократно запугивали пожилую женщину, взявшую денежный заем в одной из микрофинансовых организаций северной столицы, и, в конце концов, известили ее о "смерти" внучки, разослав фотоснимки с похоронным венком всем родственникам и знакомым должницы", — рассказала Петренко.

Она отметила, что, несмотря на погашенный фактический долг, женщина должна будет выплатить организации еще 40 тысяч рублей пени. В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу изучаются приведенные журналистами обстоятельства инцидента.

Кроме этого, по ее словам, речь идет еще об одном случае — видеоролике, опубликованном в соцсетях, на котором школьницы жестоко истязали сверстницу в поселке Лучегорске в Приморском крае. По данному факту краевое управление СК России ведет доследственную проверку, ее также проконтролирует центральный аппарат ведомства.

"Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату Следственного комитета РФ взять на контроль проведение обеих проверок, тщательно изучить все материалы и сопутствующие обстоятельства и в ближайшее время доложить ему о ходе и результатах проверочных мероприятий", — заключила Петренко.