В Приморском океанариуме белуха погибла, запутавшись в снастях

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Белуха погибла в Приморском океанариуме на острове Русском во Владивостоке, запутавшись в снасти, которую занесло в вольер на открытой воде, сообщила РИА Новости пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова.

"На Базе исследования морских млекопитающих скончалась белуха. Животные живут здесь в открытой воде, огороженной крупноячеистой сеткой. Вольер регулярно чистят водолазы. Но накануне прошел шторм, и в водоем занесло посторонний предмет. Белуха нашла снасть и запуталась. Дежурный техник пытался ее освободить, но не смог справиться с 600-килограммовым животным", — сказала Молчанова.

По ее словам, другие содержащиеся на базе морские млекопитающие не пострадали. Сейчас идут работы по дополнительному укреплению открытого вольерного комплекса в акватории бухты.

Ранее в океанариуме погибли три дельфина-белобочки и сивуч, привезенный с Сахалина. Кроме того, погибли два моржа и белуха. В связи с этим СК РФ по региону передал в суд дело о халатности бывшего временно исполняющего обязанности директора-организатора Приморского океанариума.