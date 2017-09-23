Самолет с группой японцев, посещавших Курилы, вынужденно сел на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сен – РИА Новости. Самолет с группой японских граждан, прибывших в субботу первым в истории чартером из Японии на Курилы, вынужденно сел в аэропорту Южно-Сахалинска в 18.20 (10.20 мск), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы воздушной гавани.

Первый чартер из Японии на Курилы в субботу прилетел в аэропорт "Менделеево" на Кунашире из японского города Накасибэцу. На Кунашире он высадил половину делегации, вторую повез на Итуруп. Вылететь в Японию рейс должен был в субботу в 18.40 (10.40 мск).

"Да, самолет с японцами, которые летели на промежуточную посадку на Кунашир, сел в Южно-Сахалинске на запасной аэродром", — сказал собеседник агентства.

В отбывшую на южные Курилы группу японцев входят бывшие жители островов, их родственники и представители МИД Японии. В июне они уже ожидали вылета на Кунашир и Итуруп в Накасибэцу, но погода не позволила совершить тогда этот рейс.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией проводится с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией. Таких поездок было уже много, но каждый раз значительное время уходило на передвижение морским транспортом и бюрократические процедуры. Стараясь облегчить это бремя для пожилых участников визитов, правительства двух стран договорились использовать для чартерные авиарейсы.