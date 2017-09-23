Полиция возбудила дело после гибели семи человек в ДТП под Калининградом

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя внедорожника, допустившего столкновение с микроавтобусом в Калининградской области, в результате чего семь человек погибли, еще девять пострадали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как полагают в МВД, вечером в пятницу на трассе Калининград–Черняховск–Нестеров водитель внедорожника не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. В результате столкновения 49-летний водитель микроавтобуса и шесть пассажиров скончались на месте происшествия. Еще восемь пассажиров, по данным полиции, получили различные травмы и были доставлены в больницу. Кроме того, пострадала 10-летняя девочка, которая ехала с родителями во внедорожнике. После обследования в больнице ребенок проходит амбулаторное лечение дома, уточнили в полиции.

"В Калининградской области следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого семь человек погибли и девять получили ранения", — сказала Ирина Волк.

Она добавила, что уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц", санкции которой предусматривают до семи лет лишения свободы.

По словам Волк, подозреваемый — 34-летний житель Калининградской области — задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Официальный представитель МВД уточнила, что сотрудники полиции провели на месте аварии необходимые действия по документированию обстоятельств и установлению причин ДТП. Эксперты-криминалисты произвели необходимые замеры и диагностику дорожного полотна с помощью выездной автолаборатории.

"Данные, полученные сотрудниками полиции на месте происшествия, позволили предположить, что водитель внедорожника выбрал небезопасный скоростной режим", — отметила Волк.