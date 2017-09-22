В Петербурге вынесли приговор женщине, похитившей коляску с ребенком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Петродворцовый районный суд в Петербурге в пятницу приговорил к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы Наталью Федорову, которая в феврале похитила в Петергофе коляску с ребенком, сообщила городская прокуратура.

По версии следствия, 46-летняя Федорова, ранее неоднократно судимая, похитила коляску с двухлетним мальчиком из школы №416 в пригороде Петербурга Петергофе. Как сообщали в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, был введен план "Перехват", и женщина по горячим следам была задержана в Кировском районе. Ребенок не пострадал, был передан родителям.

Уголовное дело возбудили по статье "похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Как уточняет прокуратура, Федорова признала свою вину как в похищении, так и в совершенной в тот же день краже мобильного телефона из квартиры в Петергофе, где она находилась.

"Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга признал Федорову виновной в совершении этих преступлений и назначил ей наказание по совокупности в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — информирует надзорное ведомство.

Суд также удовлетворил иск прокурора о компенсации в пользу несовершеннолетнего морального вреда на сумму 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, уточняет прокуратура.