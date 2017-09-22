В Волгоградской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Подозреваемый в убийстве пятилетней девочки, пропавшей неделю назад в Волгоградской области, задержан, сообщил РИА Новости в пятницу представитель СУСК по региону.

Вечером 15 сентября девочка не вернулась домой после прогулки на детской площадке в городе Калач-на-Дону.

"Сегодня тело ребенка было обнаружено в хозяйственной постройке рядом с гаражным боксом. В настоящее время 55-летний владелец строения задержан по подозрению в убийстве малолетней. С его участием уже проводятся следственные действия", — пояснил собеседник агентства.

Следователями устанавливается мотив расправы и другие обстоятельства.