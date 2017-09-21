После драки у ТЦ "Москва" задержали более 250 мигрантов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Более 250 человек задержали после беспорядков у ТЦ "Москва" в московском районе Люблино, сообщил президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов.

По его словам, более точных данных нет, поскольку задержанные находятся в разных отделениях полиции.

"Это Жулебино, Капотня и другие отделения", — сказал он.

Кроме того, по его словам, в некоторых отделах полиции якобы отказываются предоставлять федерации информацию о задержанных. Шарипов также посетовал, что до сих пор нет точной информации о судьбе грузчика рынка, избиение которого охранниками и стало поводом для волнений.

"По информации Таджикистана он умер, по информации России – перевели в нейрохирургическое… Я просил – давайте зайдем (в больницу), родственники скажут, это он или не он. МВД запретило, хотя врач говорит, что это по закону положено и по медицине положено", — посетовал Шарипов.

Он утверждает, что источником информации о гибели грузчика было МВД Таджикистана. "Скорее всего, представитель Таджикистана уже был здесь и сказал, что он умер", — рассказал Шарипов.

В среду вечером около торгового центра "Москва" на юго-востоке столицы произошел конфликт с участием десятков мигрантов. Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, причиной конфликта стало нападение охранников торгового центра на грузчика, который является трудовым мигрантом.