“Сам себя заказал”: главу штаба Навального обвинили в инсценировке

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В деле о нападении на Николая Ляскина, руководителя штаба блогера Алексея Навального, появилась новая версия. Мужчина, задержанный по подозрению в преступлении, заявил, что пострадавший сам предложил ему инсценировать нападение на себя за 150 тысяч рублей.

Что произошло

Инцидент произошел 15 сентября на улице Гиляровского. По словам Ляскина, в ста метрах от московского штаба Навального на него напал мужчина в спортивном костюме и ударил несколько раз по голове железным предметом.

"Напал молодой человек в спортивной одежде с капюшоном, когда я шел просто по тротуару. Сзади подбежал и ударил железной трубой по голове прямо несколько раз, вскользь по телу, прямо реально это две секунды было", — сказал Ляскин, добавив, что после этого нападавший кинул трубу и сбежал.

Ляскина доставили на скорой помощи в НИИ имени Н. В. Склифосовского. На своей странице в Twitter он выложил заключение врача и написал: "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Ушиб и ссадина мягких тканей затылочной области. Сейчас в ОВД Мещанское пишу заявление".

После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили из больницы, а полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

Обстоятельства знакомства

Нападавшего на Ляскина задержали спустя четыре дня. Мужчина рассказал полиции, что познакомился с Ляскиным в штабе Навального после того, как приехал в Москву в надежде подработать.

Задержанный утверждает, что общался с Ляскиным около часа. Во время разговора глава штаба Навального предложил ему инсценировать нападение на двух человек, одним из которых был и он сам.

В качестве вознаграждения Ляскин якобы пообещал заплатить мужчине 150 тысяч рублей, десять из которых передал в качестве предоплаты.

Сам Ляскин, комментируя обвинения, написал на своей странице в Facebook о готовящейся провокации.