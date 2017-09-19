Порочит репутацию: суд обязал Навального удалить фрагмент видео об Усманове

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Люблинский суд Москвы обязал Алексея Навального и возглавляемый им Фонд борьбы с коррупцией удалить фрагмент фильма "Он вам не Димон", вышедшего 2 марта 2017 года, в котором говорилось, что Алишер Усманов "подарил" особняк фонду "Соцгоспроект" в качестве взятки.

"Признать распространенную информацию не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию фонда", — постановил судья.

Суть обвинений

В фильме "Он вам не Димон" утверждалось, что Алишер Усманов передал "Соцгоспроекту" усадьбу за пять миллиардов рублей в качестве взятки премьер-министру Дмитрию Медведеву, который, по словам Навального, контролировал работу фонда. Кроме того, в видео говорилось, что эта организация не ведет никакой благотворительной деятельности, а была создана исключительно для коррупционных схем.

Руководство "Соцгоспроекта" опровергло информацию как о связях с Дмитрием Медведевым, так и о целях своей работы. По их словам, они активно участвуют в благотворительной деятельности, а подаренное поместье использует сам фонд.

Иск Усманова

Ранее суд удовлетворил иск против Навального самого Алишера Усманова. Блогера обязали опровергнуть информацию, порочащую честь и достоинство бизнесмена и удалить фрагмент фильма с антикоррупционным расследованием, в котором говорилось о якобы преступных махинациях предпринимателя. Речь, в том числе, шла и о подаренной "Соцгоспроекту" усадьбе.

Сам Усманов рассказал газете "Ведомости", что особняк изначально предназначался для его сестры, но она отказалась в нем жить, и тогда предприниматель передал его фонду в обмен на землю рядом с собственным участком. Таким образом, передача особняка стала частью сделки по обмену земли.

Навальный отказался удалять фрагмент видео и пообещал обжаловать решение суда в президиуме Мосгорсуда и в Верховном суде.

Кто еще подавал в суд на Навального

Против Навального и Фонда борьбы с коррупцией подавал иск также бизнесмен Сергей Михайлов. Он потребовал опровергнуть ряд утверждений и взыскать с блогера 500 тысяч рублей в связи с тем, что Навальный в размещенном на его сайте материале о генеральном прокуроре Юрии Чайке называл Михайлова лидером "Солнцевской ОПГ".

Люблинский суд Москвы отклонил исковые требования бизнесмена.

Второй раз Михайлов обратился в суд с иском против Навального уже по другому вопросу. Он требует опровергнуть информацию о часах, подаренных ему президентом. Материал был опубликован в интернете под заголовком "Все-таки дарил Путин часы Михайлову, главе солнцевской ОПГ".

Суд рассмотрит иск предпринимателя 21 сентября.