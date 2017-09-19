Из взорванного на юго-востоке Москвы банкомата украли более 40 млн рублей

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Воры смогли украсть более 40 миллионов рублей из банкомата, который был подорван во вторник утром в отделении банка на юго-востоке Москвы, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным источника РИА Новости, был взорван банкомат Альфа-банка на Лермонтовском проспекте.

"Четверо неизвестных, повредив банкоматы, похитили денежные средства, после чего скрылись. Ущерб составил более 40 миллионов рублей", — сказала Волк, не уточняя название банка.

Возбуждено уголовное дело о краже, ведется поиск подозреваемых.