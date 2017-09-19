В Москве взорвали банкомат Альфа-банка

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Неизвестные подорвали банкомат Альфа-банка в отделении на Лермонтовском проспекте в Москве и похитили деньги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"На Лермонтовском проспекте, 2, произошел взрыв банкомата в отделении Альфа-банка. По предварительным данным, грабители подорвали его с помощью газа, вытащили оттуда деньги и скрылись", — сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб, по его словам, устанавливается.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, не уточнив подробностей.

"Около 3:40 неизвестные вскрыли банкомат и похитили денежные средства. Проводится проверка", — сказал дежурный офицер.

В Альфа-банке РИА Новости сообщили, что сумма ущерба еще уточняется, а сам банк оказывает содействие правоохранительным органам.