В Волгограде эвакуируют 11 торговых центров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Одиннадцать крупных торговых центров эвакуируют в Волгограде из-за звонков с угрозами о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
4.9%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.5%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.9%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
По его словам, из одного из торговых центров были эвакуированы 600 человек — 450 человек персонала и 150 посетителей.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.