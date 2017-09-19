В Волгограде эвакуируют 11 торговых центров

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (88)

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Одиннадцать крупных торговых центров эвакуируют в Волгограде из-за звонков с угрозами о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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"Поступило 11 сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в 11 крупных торговых центрах Волгограда. Везде проводится эвакуация. Очевидно, что оперативные службы были готовы к подобному развитию ситуации. Мероприятия проводятся везде без паники, организовано", — пояснил источник.

По его словам, из одного из торговых центров были эвакуированы 600 человек — 450 человек персонала и 150 посетителей.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.