Суд признал ложью заявление Навального о "подарке" Усманова "Соцгоспроекту"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Люблинский суд Москвы в понедельник удовлетворил иск Фонда поддержки социально значимых государственных проектов к Алексею Навальному, обязав удалить утверждения о "подарке" в виде особняка от Алишера Усманова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать распространенную информацию не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию фонда", — решила судья.

Она обязала Навального и основанный им Фонд борьбы с коррупцией удалить утверждение о том, что бизнесмен Алишер Усманов якобы подарил "Соцгоспроекту" усадьбу за 5 миллиардов рублей в качестве взятки премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Ранее суд в Москве удовлетворил иск к Навальному и самого Усманова. Судья обязала ответчика опровергнуть распространенные им сведения о бизнесмене и удалить с его сайта часть ролика с антикоррупционным расследованием. Мосгорсуд позднее признал это решение законным.

Навальный, тем не менее, заявил, что не собирается удалять видеоролик.

Поводом для иска Усманова, который обвинил Навального в клевете, стало заявление оппозиционера о якобы коррупционных связях бизнесмена, среди претензий было и утверждение о передаче участка с особняком фонду "Соцгоспроект", якобы подконтрольному Дмитрию Медведеву.

После этого Усманов рассказал газете "Ведомости", что договор о передаче земельного участка "Соцгоспроекту" является частью сделки по другому земельному участку. По словам Усманова, он изначально купил особняк для своей сестры, однако она не захотела там жить, и тогда предприниматель передал эту землю фонду в обмен на площадку рядом с собственным участком.