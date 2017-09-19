Житель Петербурга получил условный срок за скачанные пиратские программы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга дал 2,5 года условно петербуржцу Дмитрию Бизяеву, который скачал из интернета две пиратские программы, сообщает во вторник объединённая пресс-служба (ОПС) городских судов.

Бизяева признали виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 146 УК РФ (Нарушение авторских и смежных прав в особо крупном размере).

"Суд посчитал доказанным, что Бизяев незаконно использовал контрафактные экземпляры программных продуктов правообладателем которых является ООО "АСКОН-Системы проектирования"… Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 2,5 года", — говорится в сообщении.

ОПС отмечает, что Бизяев скачал с неустановленного источника на переносной электронный носитель информации программные продукты на сумму 1,39 миллиона рублей и незаконно хранил их до момента изъятия сотрудниками полиции.

Кроме того, Бизяев нелегально воспроизвел копии программных продуктов, получив за это денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей. Бизяев вину признал, в содеянном раскаялся, отмечается в сообщении.