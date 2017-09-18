Источник: ФСБ сняла обвинения с экс-полицеского по делу Шакро Молодого

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ФСБ сняла обвинения с бывшего сотрудника УСБ СК РФ Дениса Богородецкого, которого арестовали в качестве посредника по делу о подкупе высокопоставленных следователей криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой), сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительной системе.
"Богородецкому оформили явку с повинной, а в статье о посредничестве (при передаче взятки) есть примечание, по которому человек освобождается от ответственности, если сообщает о преступлении", — сказал собеседник агентства.
По его словам, Богородецкий в настоящий момент освобожден из-под домашнего ареста.
Другой источник РИА Новости подтвердил эту информацию, сообщив, что аналогичную явку оформили и бывшему сотруднику ГУСБ МВД Евгению Суржикову, который до своего ареста работал в ЧОПе у криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Адвокат Суржикова Мария Лукьянюк отказалась от комментариев по делу, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.
Изначально Богородецкий обвинялся в том, что "передал предложение о взятке заместителю главы управления собственной безопасности СК РФ Александру Ламонову и получил его согласие".
Под стражей по этому делу находятся глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его зам Александр Ламонов и первый замначальника столичного главка СК РФ Денис Никандров. По мнению следствия, они получили от Калашова 500 тысяч евро, пообещав облегчить обвинение Итальянцу и вызволить его из СИЗО.