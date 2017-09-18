Источник: ФСБ сняла обвинения с экс-полицеского по делу Шакро Молодого

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ФСБ сняла обвинения с бывшего сотрудника УСБ СК РФ Дениса Богородецкого, которого арестовали в качестве посредника по делу о подкупе высокопоставленных следователей криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой), сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительной системе.

"Богородецкому оформили явку с повинной, а в статье о посредничестве (при передаче взятки) есть примечание, по которому человек освобождается от ответственности, если сообщает о преступлении", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Богородецкий в настоящий момент освобожден из-под домашнего ареста.

Другой источник РИА Новости подтвердил эту информацию, сообщив, что аналогичную явку оформили и бывшему сотруднику ГУСБ МВД Евгению Суржикову, который до своего ареста работал в ЧОПе у криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).

"Да, с Богородецкого сняли обвинения и отпустили. И Суржикову сняли. Это произошло еще в августе", — сказал он.

Адвокат Суржикова Мария Лукьянюк отказалась от комментариев по делу, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.

Изначально Богородецкий обвинялся в том, что "передал предложение о взятке заместителю главы управления собственной безопасности СК РФ Александру Ламонову и получил его согласие".

После ареста генералов и полковников СКР по делу о получении взятки, Богородецкий уволился из УСБ СКР. Он был взят под стражу в июле, а уже в августе следствие ФСБ перевело его под домашний арест, срок которого был установлен до 17 сентября 2017 года.

Под стражей по этому делу находятся глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его зам Александр Ламонов и первый замначальника столичного главка СК РФ Денис Никандров. По мнению следствия, они получили от Калашова 500 тысяч евро, пообещав облегчить обвинение Итальянцу и вызволить его из СИЗО.