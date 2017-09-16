Полицейских в Петербурге подозревают в пытках и фабрикации дел

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы в Петербурге задержали двух бывших и четырёх действующих сотрудников полиции, подозреваемых в применении пыток к задержанным по сфабрикованным делам, сообщает в субботу пресс-служба городского управления Следственного комитета РФ.

Следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны: Артем Морозов и Андрей Барашков, бывшие заместитель начальника и оперуполномоченный уголовного розыска 70-го отдела полиции УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, а также оперуполномоченные уголовного розыска данного отдела полиции Сергей Котенко, Кирилл Бородич, Александр Ипатов и исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции Михаил Антоненко.

По версии следствия, 26 апреля 2017 года Антоненко, Бородич, Котенко и Морозов около одного из домов по проспекту Солидарности задержали и избили местного жителя, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков.

"(Полицейские) доставили мужчину в отдел полиции, где продолжили его избиение, используя электрошокер и дубинки, а также прижигали ноздри его носа сигаретой. В дальнейшем подозреваемые сфальсифицировали документы, на основании которых он был привлечён к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков", — говорится в сообщении.

Кроме того, управление СК сообщает, что ночью 18 мая 2017 года Морозов, Котенко и Ипатов зашли в букмекерскую контору, расположенную на улице Дыбенко, повредили имущество, а также порвали паспорта находившихся там лиц, после чего доставили охранника в 70-й отдел полиции. В отделе полиции они требовали от него дать показания о якобы скупке им имущества добытого преступным путём.

"При этом Барашков облил горячей водой спину потерпевшего, не давая снять одежду. Не добившись нужных им показаний, подозреваемые отпустили потерпевшего", — говорится в сообщении.

В ходе проведения ряда обысков у соучастников были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а также боеприпасы, отмечает управление СК. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.