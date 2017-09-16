После нападения на главу московского штаба Навального возбуждено дело

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после нападения неизвестного на главу московского штаба оппозиционера Алексея Навального — Николая Ляскина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее сам Ляскин рассказал РИА Новости, что его несколько раз ударил железной трубой по голове молодой человек в спортивном костюме. В полиции в пятницу подтвердили, что проводят проверку сообщения о нападении на гражданина в Москве на улице Гиляровского, рядом со штабом Навального. Ляскин был на "скорой" доставлен в НИИ им. Склифосовского, нападавший, по его словам, скрылся.

"Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт возбуждения уголовного дела после получения гражданином телесных повреждений на улице Гиляровского, не уточнив его имени.

"По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", — сказал собеседник агентства.

По данным полиции, пострадавшего после оказания медпомощи отпустили из больницы. Сейчас полиция разыскивает нападавшего.