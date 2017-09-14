В Санкт-Петербурге торговые центры начали открываться после эвакуации

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (60)

Эвакуация в ТЦ Галерея в Санкт-Петербурге. 14 сентября 2017

Эвакуация в ТЦ Галерея в Санкт-Петербурге. 14 сентября 2017

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге несколько торговых центров, эвакуированных из-за звонков с угрозами "минирования", открылись для посетителей.

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В соцсети "ВКонтакте" жители города сообщают, что снято оцепление с торговых комплексов "Июнь", "Французский бульвар", "Галерея", "Штрих-код" и "Космос".

В четверг более десяти торговых центров в разных районах Санкт-Петербурга были эвакуированы после анонимных сообщений о минировании. Закрыты, в частности, комплексы "Атмосфера", "Авеню", "Питер-Радуга", "Монпансье", "Миллер", "Чкаловский", "Невский атриум", "Стокманн", "Елизаровский", "Парк Хаус", "Капитолий".

Волна звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России пятый день. В среду она добралась до Москвы, где прошла эвакуация 50 объектов, в том числе Киевского, Ярославского и Казанского вокзалов, ряда торговых центров и вузов.

Ни одно из сообщений об угрозах не подтвердилось. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки инициировали люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). По его словам, звонившие установлены — они находятся за пределами России и будут объявлены в международный розыск.