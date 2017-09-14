Жителя Владимира оштрафовали за антисемитский ролик в соцсети

ВОРОНЕЖ, 14 сен — РИА Новости. Суд оштрафовал придерживающегося националистических взглядов жителя Владимира, который разместил в соцсети видеоматериал, оскорбляющий евреев по национальному признаку, сообщает в четверг прокуратура региона.

По данным прокуратуры, в отношении 29-летнего жителя Владимира было возбуждено дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды… по признакам национальности, совершенные публично с использованием сети интернет". Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Суд установил, что мужчина, "являющийся активным сторонником националистических взглядов", 5 января прошлого года умышленно распространил на своей странице социальной сети "ВКонтакте" видеозапись, содержащую "признаки возбуждения вражды, ненависти, розни в отношении евреев по национальному признаку".

Как отмечает прокуратура, в феврале 2017 года подсудимый привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование атрибутики и символики экстремистской организации.

"С учетом позиции стороны государственного обвинения, суд назначил М. наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей", — сообщает надзорное ведомство. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.