В Петербурге у генподрядчика "Лахта-центра" провели следственные действия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти провели во вторник ряд следственных действий в отношении компании "Renaissance Construction" ("Ренейссанс Констракшн"), которая является генеральным подрядчиком строительства комплекса "Лахта-центр", сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ведомства.

"Управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтверждает проведение во вторник оперативно-следственных действий, в том числе в компании "Ренейссанс Констракшн", — сказал представитель пресс-службы ведомства, отказавшись комментировать цель и достигнутые результаты оперативно-следственных действий.

Как сообщил РИА Новости источник в бизнес-структурах города, следственные действия проводились по делу о незаконном выводе за рубеж свыше 100 миллиардов рублей. По его словам, уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ ("совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов").

Комментарий компании РИА Новости получить пока не удалось.

По данным из открытых источников, международная компания-застройщик "Ренейссанс Констракшн" в 2014 году была выбрана генподрядчиком строительства "Лахта-центра" — многофункционального общественно-делового комплекса в Санкт-Петербурге, сдача которого намечена на 2018 год.