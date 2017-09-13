В Петербурге женщина пострадала из-за воспламенения простыни на операции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Женщина получила сильные ожоги из-за воспламенения медицинской простыни во время операции в ФГБУ "Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Вредена" в Петербурге, сообщает пресс-служба управления СК по Петербургу.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), максимальная санкция — два года лишения свободы.
РИА Новости пока не располагает комментарием медучреждения по данной ситуации.