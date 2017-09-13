Телефонные угрозы во вторник затронули 45 тысяч россиян

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Анонимные телефонные звонки с угрозами затронули во вторник 45 тысяч человек, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

"Звонки с угрозой "минирования" зарегистрированы в 22 российских населенных пунктах", — добавил собеседник агентства.

По его словам, из 205 объектов эвакуировали более 45 тысяч человек. Силовики ведут активный поиск звонивших.

В последние дни в крупных российских городах — Ставрополе, Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке, Перми, Калининграде, Красноярске, Якутске — зафиксирована целая серия анонимных звонков о взрывных устройствах в административных зданиях и торговых центрах, школах, вузах и кинотеатрах.

Людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. Ни одно из сообщений не подтвердилось. По данным источника, многие из звонков исходили с территории Украины.

Как рассказал РИА Новости экс-председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности Антон Цветков, при звонке о потенциальной угрозе взрыва практически невозможно определить, ложный ли он или настоящий, поэтому силовики "отрабатывают" все подобные сигналы.