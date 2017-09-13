РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Проводницы поезда, снявшие клип на песню "В Питере — пить" группы "Ленинград", уволены по соглашению сторон, сообщил РИА Новости представитель Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее общество РЖД).

Ранее в СМИ появилась информация, что двух ростовских сотрудниц Северо-Кавказской железной дороги уволили из-за самодельного клипа на песню "В Питере – пить". Как сообщали СМИ, в постановлении об увольнении говорилось, что публикацией клипа сотрудницы порочат честь и достоинство работников железнодорожного транспорта. На протяжении трехминутного ролика одна из проводниц пьет и обливает себя из бутылки, по дизайну напоминающей водочную.

"О ролике мы узнали, как и широкая публика, из социальных сетей. Девушки, принимавшие участие в съемке ролика, в настоящее время не являются сотрудницами АО "ФПК". Они уволены на основании собственноручно написанных ими заявлений по соглашению сторон. Процедура увольнения была проведена в соответствии с действующим трудовым законодательством", — пояснили в ФПК.