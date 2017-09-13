Дом в Новосибирске, где произошел взрыв газа, не подлежит восстановлению

НОВОСИБИРСК, 13 сен – РИА Новости. Двухэтажный восьмиквартирный дом в Новосибирске, где 7 сентября произошел взрыв газа и пострадали два человека, признан не подлежащим восстановлению, сообщает в среду мэрия.

Как сообщалось, взрыв газа привел к эвакуации из дома 14 человек, двое пострадали. Взрывом были частично разрушены межкомнатные перегородки в одной квартире и двери четырех квартир.

"Жилой дом по адресу: ул. Сеченова, 15, пострадавший от взрыва газа 7 сентября, восстановлению не подлежит", — говорится в сообщении. В мэрии отметили, что восьмиквартирный дом 1955 года постройки в июле 2016 года был признан аварийным и подлежащим сносу. Расселение дома было запланировано на 2020 год.

"В доме проживало восемь семей – 25 человек, среди которых есть пожилые люди и дети, один ребенок – инвалид. В результате взрыва произошло обрушение кровли, без горения, пострадали два человека. Всем была оказана адресная социальная помощь. Все семьи вместе со своими вещами размещены в маневренном фонде города", — сообщили в горадминистрации. Жильцам оказали помощь по вывозу вещей. Сейчас дом отключен от водо- и энергоснабжения.