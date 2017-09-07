В жилом доме в Новосибирске взорвался газовый баллон

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Два человека пострадали, по предварительным данным, при взрыве газового баллона в жилом доме в Новосибирске, из здания эвакуированы 14 человек, в том числе трое детей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На осмотр в больницу отправлены два человека. Пожарные эвакуировали 14 человек, среди них трое детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, погибших нет. Взрывом частично разрушены межкомнатные перегородки в одной квартире и двери четырех квартир. Дом находится по адресу: улица Сеченова, 15.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о взрыве газа на первом этаже двухэтажного 8-квартирного жилого дома поступило в оперативную смену в 13.16 по местному времени. К ликвидации последствий ЧП сейчас привлечены 48 человек и 14 единиц техники.