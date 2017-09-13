В Петербурге автомобиль протаранил остановку с людьми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Три пешехода пострадали при наезде машины на остановку общественного транспорта в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
"Около 23.40 на пересечении улицы Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, по неустановленным причинам совершил наезд на троих пешеходов, находящихся на тротуаре", — говорится в сообщении.
В результате ДТП все пешеходы, две женщины и мужчина, получили тяжкий вред здоровью. По данному факту проводится проверка.
Опубликовано видео с места ДТП в Петербурге, где авто влетело в людей на остановке. https://t.co/mKLHghy1Pb#ДТП #Петербург pic.twitter.com/sr9vbpomGa— Пятый канал Новости (@5tv) 12 сентября 2017 г.