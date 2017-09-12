Полиция уточнила количество автомобилей в массовом ДТП во Владимире

РЯЗАНЬ, 12 сен — РИА Новости. Восемь автомобилей, по уточненным данным, попали в массовое ДТП во Владимире, в котором два человека погибли и один получил ранения, сообщает во вторник региональное управление МВД.

Авария произошла во вторник около 8:30 (мск) на регулируемом перекрестке у дома №6 по Московскому шоссе. По предварительным данным, грузовик Mercedes-Benz-814 под управлением водителя 1979 года рождения столкнулся с "МАЗом". После этого "МАЗ" столкнулся с кроссоверами Nissan Qashqai, Mazda CX-5, "Ладой Приора", выехал на встречную полосу и опрокинулся на фургон Ford Transit под управлением водителя 1971 года рождения. По данным полиции, погибли водители Mercedes-Benz и Ford Transit.

"В настоящее время известно, что за медпомощью обратился водитель автомобиля Mazda CX-5. Ему назначено амбулаторное лечение. Также стало известно еще о двух участниках данного ДТП — автомобилях "ВАЗ-2109" и Nissan Pathfinder. Таким образом, участниками автоаварии стали восемь автомобилей", — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, спасатели и медики.